إطلاق إشارة بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بالضبعة

أطلقت الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية، منذ قليل، إشارة البدء في تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة؛ ليكتمل بذلك الحلم النووي المصري؛ تزامنا مع الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية.

مراسم تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع

وشهد الاحتفال بالعيد السنوي للطاقة النووية، الذي أقيم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم تزامنا مع ذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية (IGA) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، عرض فيديو تفصيلي لمراسم تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع بمحطة الضبعة النووية.

امتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية

وأوضحت هيئة الطاقة النووية، أنه بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسي آخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية، ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الـ4 بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيبا بوحدات محطة الضبعة النووية.