السيسي: صب خرسانة المفاعل النووي لحظة تاريخية خالدة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال فعاليات بدء تنفيذ الصب الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي، أعرب خلالها عن سعادته بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفاعلية، والتي تأذن بالشروع في مرحلة الإنشاءات الكبرى لجميع الوحدات النووية بالمشروع.

وقال الرئيس إنّ هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وها هو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيقه حلما طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مسار التنمية والبناء، وصياغة مستقبل مشرق لمصر.

وأوضح الرئيس السيسي أنّ هذا الحدث العظيم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون «المصري – الروسي» المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة الذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق «رؤية مصر 2030».

أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي

تابع الرئيس: «أنّ ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره. كما أنّ إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ».