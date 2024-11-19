رئيس جامعة الأزهر يكرم خريجي الأزهر الإندونيسيين

كرّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب الوافدين من خريجي الأزهر الإندونيسيين، بحضور كبار علماء الأزهر، مؤكدًا أن التخرج هو البداية للعمل واكتساب الخبرة من الحياة وتطبيق العلم فيما يفيد.

وأوضح «داود»، أن الأزهر الشريف يعتز بطلاب إندونيسيا، وأن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوليهم عناية خاصة؛ لما يلمسه فيهم من اجتهاد في طلب العلم وتقدير للعلماء.

خريجو الأزهر سفراء للإسلام

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أنه يجب على الخريج أن يكون خير سفير للإسلام وللأزهر الشريف، فينشر ما تعلمه ليفيد غيره، فالطالب المتميز هو الذي يحيي مذهب شيخه وعلوم مؤسسته التي درس فيها.

وأكد «داود»، في حديثه للخريجين، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى دوام التواصل مع الأزهر الشريف وشيوخه.

سفارة إندونيسيا تنظم احتفالية التخرج

يذكر أن احتفالية التخرج نظتمها سفارة إندونيسيا بالتعاون مع اتحاد الطلاب الإندونيسيين، وحضرها عدد من كبار العلماء يتقدمهم الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، كما حضرها سفير إندونيسيا الدكتور لطفي رؤوف، وأعضاء السفارة الإندونيسية بمصر.