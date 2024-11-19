رئيس البورصة: نعقد محاضرات عن مبادئ الاستثمار لنشر الثقافة المالية بين طلاب الجامعات

عقدت البورصة المصرية، النسخة التاسعة من مؤتمر البورصة للتنمية في محافظة الشرقية، وذلك يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، وشارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر المقام بالتعاون بين المحافظة والبورصة المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

دور البورصة في النهوض بالاقتصاد الوطني

وأشار «الشيخ» إلى دور البورصة المصرية في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتدعيم الكيانات الاقتصادية وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف الفئات، مشيرا إلى أن الطرح في البورصة يسهم في حماية الشركات، ويوفر الحوكمة اللازمة لتحقيق التقدم والنمو المستدام، داعيا أصحاب الشركات والمشروعات الطموحة للانضمام إلى البورصة من أجل تأمين استمرارية مشروعاتهم وتطويرها ودعم الاقتصاد الوطني.

أسواق المال توفر فرصًا لزيادة مصادر التمويل

وأضاف رئيس البورصة، أن الأسواق المالية توفر فرصًا متنوعة للأفراد والشركات لزيادة مصادر التمويل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي الاستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة، خاصةً لدى فئة الشباب بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وليس مجرد مضاربة.

نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات

وأكد حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعة الزقازيق لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.

مزايا القيد في البورصة

وقدم رئيس البورصة، عرضًا تفصيليًّا حول مزايا القيد في البورصة، سواء للأفراد أم الشركات، وأهمية تنويع مصادر التمويل للشركات الطموحة، مؤكدًا أن الشركات الناجحة ستستفيد من البورصة في زيادة الفرصة لتوفير التمويل واستثمار أكبر حجم من الاستثمارات.

دعم الجهود الوطنية في مجال التنمية والإستثمار

وألقى محافظ الشرقية كلمة رحب فيها بزيارة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للمحافظة، مؤكدا أن تلك الزيارة تمثل فرصة مميزة لتعزيز أطر التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية في مجال التنمية والاستثمار؛ تمثل المحافظة بيئة خصبة للاستثمار؛ لما تزخر به من فرص واسعة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة

وأضاف أن محافظة الشرقية بمواردها وإمكاناتها تسعى دائما إلى أن تكون شريكا فاعلا في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، قائلا «ندرك تماما الدور الحيوي الذي تلعبه البورصة المصرية كمنصة اقتصادية رائدة تدعم النمو، وتعزز فرص الاستثمار، وتسهم في دفع عجلة التنمية».

تمكين الطلاب من المعرفة المالية

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته بعقد المؤتمر وتوقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتمكين الطلاب من المعرفة المالية من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

نشر ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب

وأوضح أن الجامعة تدرك أهمية نشر ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي الوطني، منوهًا بأن الجامعة تواصل دعمها لتوفير بيئة تعليمية تُشجع على الابتكار المالي.

بروتوكول تعاون بين البورصة وجامعة الزقازيق

وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية، وجامعة الزقازيق؛ لنشر الثقافة المالية بين الطلاب، وتقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم في بيئة مالية آمنة، وكذا تطوير فهم الطلاب لمبادئ الاستثمار بما يسهم في إعداد جيل جديد من الشباب المتطلع للنجاح الاقتصادي.