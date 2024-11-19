بوسي تطرح «عقبالكوا».. أغنية فيلم الفستان الأبيض

أطلقت الأغنية الرسمية لفيلم «الفستان الأبيض»، والتي تحمل عنوان «عقبالكوا» من غناء المطربة بوسي استعدادًا لعرض الفيلم في دور السينما في مصر ابتداءً من الأربعاء المقبل نوفمبر.

عقبالكوا من غناء بوسي أغنية فيلم الفستان الأبيض

أغنية عقبالكوا من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتضفي لمسة موسيقية احتفالية تنسجم مع الأجواء المبهجة التي يتميز بها نهاية الفيلم.

فيلم الفستان الأبيض يروي قصة وردة، العروس التي تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف.

فتبدأ رحلة مشوّقة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة، في محاولة للعثور على بديل وعلى مدار هذه الرحلة، تخوض وردة رحلة أخرى لاكتشاف ذاتها وتقييم علاقتها مع المدينة وحياتها.

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن بطولة أسماء جلال وياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأنجي أبو السعود، وميمي جمال.

يضم فريق العمل للفيلم «أحمد عبدالله السيد» كمنتج إبداعي، و«عمر أبو دومة» كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل «ريم العدل»، والموسيقى التصويرية من تأليف «خالد حماد»، والإشراف الفني والديكور بقيادة «عاصم علي».