رئيس البريد: نستهدف تركيب 3 ألف ماكينة ATM للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البريد المصري يقود قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحقق طفرة كبيرة نفتخر بها جميعاً والشارع والجميع يتكلم ويشيد.

دور البريد في خدمة المواطنين

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد، أن البعد الاجتماعي والدور الذي يقوم به البريد كبير جدا، وعلى درجة كبيرة من الأهمية لأنه يخدم السواد الأعظم من المواطنين، وخاصة أرباب المعاشات والبسطاء واليوم يقدم 90% من الخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين.

تمكين المرأة

وأعلن بدوي تقديم الدعم الكامل من البرلمان المصري ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرئيس الهيئة القومية للبريد داليا الباز في مهتمها الوطنية، مؤكدا أنها أول رئيس امرأة يتولى هذا المنصب، ويتماشى مع توجهات القيادة السيسي في تمكين المرآة والكفاءات في كافة المجالات.

قالت داليا الباز رئيس البريد المصري، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه مستمرة في تفعيل منظومة التحول الرقمي لجميع مكاتب البريد في كل الأقاليم المصرية، وتزويدها بجميع الخدمات الحكومية من شهر عقاري ومرور وأحوال مدنية لخدمة المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التخفيف عن المواطنين، وتقديم جميع الخدمات في أقرب الأماكن اليهم .

وأوضحت داليا الباز أن هناك خطط تطوير شاملة تعكف على الانتهاء منها، ستجعل البريد قبلة جميع المواطنين، مؤكدا أن البريد المصري يستهدف تركيب 3 آلاف ماكينة ATM، بعموم المحافظات بالمكاتب البريدية، وبعدد من الأماكن التي تحتاج إلى خدمات بريدية وغيرها، وأن ماكينات الـ ATM البريدية الحالية تخطت 1700 ماكينة موزعة على مستوى الجمهورية.

وتابعت رئيس هيئة البريد، أنها تعمل في القطاع المصري، ولديها خبرات على مدار 31 عاما، ولديها خطة طوحمة، لمواجهة التحديات وتذليل العقبات للوصول بخدمات البريد.