4 أبراج معروفة بالثرثرة وكثرة الكلام.. «بيحكوا كل حاجة بالتفصيل»

يتسم مواليد بعض الأبراج الفلكية بالثرثرة وكثرة الكلام، خاصة مع المقربين منهم من الأهل والأصدقاء، فبمجرد أن يطلب منهم أي شخص رأيهم في أمر من أمور الحياة، يبدأون التحدث دون توقف ولا يسمحون لأحد أن يُقاطعهم بل ويستغرقون في سرد التفاصيل دون ملل.

حدد علماء الفلك مواليد 4 أبراج هم الأكثر ثرثرة وتحدث مع الأخرين، وفق ما ذكره موقع horoscope، الخاص بالأبراج الفلكية.

برج الأسد (من 22 يوليو إلى 22 أغسطس)

يتسم مولود برج الأسد باللباقة في الحديث، وصنفه خبراء الفلك على قائمة مواليد الأبراج الثرثارة التي تحب التحدث كثيرًا مع الآخرين كنوع من لفت الإنتباه وإظهار أسلوبه الشيق في الحديث، فهو يحب أن يرى الإعجاب في عيون الآخرين.

برج السرطان (من 22 يونيو إلى 22 يوليو)

يحب مولود برج السرطان مشاركة أفكاره ومشاعره مع الآخرين، لذا دائمًا ما يكون ثرثارًا معهم، خاصة مع الأفراد القريبين منه من الأهل والأصدقاء.

برج الجوزاء (من 21 مايو إلى 21 يونيو)

يتسم حديث مولود برج الجوزاء بخفة الدم والمرح لذا يتجاوب المحيطين به مع ثرثرته وحديثه الطويل، ما يشجعه على الاستغراق في سرد التفاصيل خاصة عند التحدث مع شخص يشعر معه بالارتياح والقبول النفسي.

برج الحمل (من 21 مارس الی 19 أبریل)

صنف خبراء الفلك مولود برج الحمل ضمن قائمة الأبراج المعروفة بالثرثرة وكثرة التحدث، إذ عادة ما يشعر مولود برج الحمل بالحماس عند التحدث مع الأشخاص المقربين معه ما يجعله يثرثر في الحديث، ويُعرف عنه كذلك التحدث بصوت عالي خاصة عند توجيه النصيحة لأحد.