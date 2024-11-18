طريقة كل برج في استرداد حقوقه وإثبات «كلامه».. الأسد والعقرب مفاجأة

يساعدنا علم الفلك في معرفة السمات الشخصية لكل الأبراج، وبالتالي الطريقة التي يتبعها كل برج في استرداد حقوقه من الآخرين، فهناك من يميل إلى التفاهم والعقلانية، وآخر يتبع طرق تبدو أكثر عدوانية، ويعد أصعبهم مولود الأسد ومولود العقرب، لذا يجب الانتباه جيدًا، بحسب موقع times of india.

برج الحمل

يميل مولود برج الحمل إلى الصراحة الشديدة، والحديث بما في قلبه، حتى لو كان الكلام سلبيا، فلا يميل إلى الاحتفاظ بالضغينة، خاصة عندما يشعر أنه مظلوم، ويتبع طريقة في الحصول على حقوقه، وهي تجاهل من ظلمه تماما، وبعدها يمضي للأمام، لأنه لا يركز كثيرا على الماضي، لكن على المستقبل، ومن ثم تعود إليه حقوقه.

برج الثور

يحب مولود برج الثور الأمان، وبالتالي لا يسامح إلا بعد تفكير مدروس، إذ يحلل الموقف أكثر من القيام بأي شيء، وبشكل عام يميل إلى المسامحة، لكن بمشاعر خفية عندما تعود ثقته بالشخص، ويأخذ حقوقه في الحال عن طريق تصعيد الأمور.

برج الجوزاء

مولود الجوزاء يسمع للطرف الآخر، حتى يعرف تبريره الذي دفعه إلى الخطأ في حقه، لكن في بعض الأحيان، إذا لم يكن في مزاج جيد، يتحدث بكلمات قوية تؤذي مشاعر الشخص المخطئ، ويدخل أطراف آخرين للحصول على حقوقه.

برج السرطان

يتمتع مولود السرطان إلى الحصول على حقه، بعاطفية وحساسية عالية، لأنه يحتاج إلى الوقت للتعافي، حتى يتمكن من نسيان الأمور المؤلمة التي حدثت معه، حتى لا يتذكرها، خاصة إذا فشل في الحصول على حقوقه.

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بالكبرياء، ولا يمكنه المغفرة بسرعة، فبالنسبة له الولاء لا يُقدَّر، وعادة ما يسامح الأشخاص المحبوبون لديه، بمجرد شفاء الجرح، إذ يبدأ في إعادة بناء العلاقة، لكن بعد الحصول على حقوقه كاملة، إذ يمكن أن يتبع طرق عدوانية.

برج العذراء

يتمتع مولود العذراء بالطابع العملي، ويحلل الموقف قبل اختيار الطريقة، التي سيحصل من خلالها على حقه، لذا يلجأ إلى الحلول العملية، ويحاول بقدر الإمكان المسامحة من قلبه.

برج الميزان

يحب مولود برج الميزان السلام، ويميل إلى تجنب الصراعات، واتباع الطريقة الدبلوماسية في حل مشكلاته، ومن خلالها يسترد جميع حقوقه، وبالتالي تحقيق التوازن والسلام لحياته.

برج العقرب

مولود برج العقرب يتبع كل الطرق لاستعادة حقه، وفي سبيل ذلك يؤذي مشاعر الآخرين، إذ يلجأ إلى تضخيم الأمور، وبالتالي تكون العقوبات شديدة على المخطئ في حقه.

برج القوس

مولود القوس متفائل، ويؤمن عادة بالمضي قدمًا، ويميل إلى المسامحة بسرعة، ويرى الكثير من النزاعات كفرصة للنمو، ويسترد حقه بالهدوء والتفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات.

برج الجدي

مولود برج الجدي يسامح بتردد، وغالبًا ما يندم لعدم حصوله على حقوقه، إذ يشعر بشيء يؤلمه في قلبه، ويسبب له المتاعب.

برج الدلو

مولود الدلو عقلاني، وعادة ما ينظر إلى المسامحة من منظور بعيد، وإن حدث ذلك من أجل التخلص من المشاكل للمضي قدمًا، إذ يقدر استقلاليته وغالبًا ما يعطون الأولوية لسلامته النفسية.

برج الحوت

مولود الحوت عاطفي، لكنه يسعى دائمًا للحصول على حقوقه، من خلال المواجهة المباشرة، التي تأتي بنتائج إيجابية معه، ولا يمانع في التستر على الأخطاء، على الرغم من أنهم لا يستطع نسيان ما يحدث له.