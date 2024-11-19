أول تعليق من الفنانة نهال عنبر بعد نشوب حريق في شقتها

أعلنت الفنانة نهال عنبر نشوب نار في شقتها، خلال الساعات الماضية، وطمأنت جمهورها عليها وأنها بخير هي وابنها، الذي كان سبب نجاتها من الحريق.

أول تعليق من نهال عنبر بعد حريق شقتها

وكشفت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن أنّها تفاجأت بنجلها المخرج حسام الحسيني يوقظها من النوم مفزوعًا بعدما سيطر على حريق نشب في منزلهم، مضيفة أنّها بخير، وأنها نجت بستر من الله من الموت، عندما عاد حسام إلى المنزل على غير عادته في هذا التوقيت.

نهال عنبر في مسلسل دون سابق إنذار

يذكر أن مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة آسر ياسين هو آخر أعمال الفنانة نهال عنبر، وشاركها عدد من النجوم منهم عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، حنان سليمان، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر.