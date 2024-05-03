إسلام حافظ يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «بدون سابق إنذار»

أعرب الفنان إسلام حافظ عن سعادته بردود الأفعال القوية حول مسلسل «بدون سابق إنذار»، الذي شارك به في الموسم الرمضاني 2024، سواءً من النقاد أو الجمهور، وقدّم من خلاله شخصية عماد، التي تضمنت العديد من المشاعر الإنسانية؛ إذ يتناول العمل الكثير من القضايا حول المرض والعلاقات الاجتماعية الإنسانية المتشابكة، خاصة مع الأهل والأقارب.

كواليس مشاركة إسلام حافظ في مسلسل بدون سابق إنذار

وأضاف «حافظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ شخصية عماد كانت تشعر بالانكسار الدائم من والده، ولا سيما أنه رجل يحب الخير والسلام ومساعدة غيره، والذي انطبق على نجل عمه للخروج من أزمته، مُشددًا على أن صعوبة شخصية عماد كانت تكمن في أن جميع أدواته التمثيلية مجتمعة في عينيه، لذلك ظهر من خلالها الحزن والانكسار بشكل دائم وهى الأصعب بالنسبة له، لافتًا إلى أنه تأثر بشخصيات المسلسل ومعاناتهم بشكل شخصي.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

وشارك في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار كل من آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين من إخراج هاني سلامة وتأليف ألمي كفارنة.