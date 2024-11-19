رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موضوع خطبة الجمعة القادمة: «أنت عندالله غالٍ»

كتب:

محمد جعفر
06:48 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وزارة الأوقاف- أرشيفية

وزارة الأوقاف- أرشيفية

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ضمن موضوعات خطبة الجمعة، التي أعلنت عنها الوزارة لشهر نوفمبر 2024، في إطار إطلاق الدولة المصرية لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

خطبة الجمعة القادمة

وأوضحت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة وهي الرابعة من شهر نوفمبر، والتي توافق 22 من الشهر الجاري الموافق العشرين من جمادى الأول لعام 1446هـ، تأتي بعنوان: « أنت عند الله غالٍ»، مؤكدةً أن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى احترام قدسية الإنسان بنيان الله وصنعته، والتحذير من الانتقاص منه بأي لفظ أو إشارة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وأكدت الوزارة أن موضوع خطبة الجمعة القادمة والتي تأتي بعنوان «أنت عند الله غالٍ»، يهدف إلى تحقيق المحورين الأول والثالث من محاور وزارة الأوقاف وهما مواجهة التطرف الديني وبناء الإنسان.

وتناول خطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الماضية وهي الجمعة الثالثة من شهر نوفمبر والتي وافقت 15 نوفمبر الماضي، بعنوان: «المال العام وحرمة التعدي عليه»، وأوضحت الوزارة أن الغرض من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى أن المال العام هو منفعة عامة للجميع، وبيان خطورة التعدي عليه بأي صورة من الصور.

وأكدت الوزارة أن موضوع خطبة الجمعة الماضية يحقق المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع من محاور وزارة الأوقاف وهما بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

اقرأ المزيد:

«الأوقاف» تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبلة ضمن مبادرة «بداية»

«الأوقاف» تعلن أسماء المرشحين لمسابقة القرآن الكريم العالمية الـ31

«الأوقاف» تنظم 3006 ندوات علمية للتعريف بالحضارة الإسلامية

وزير الأوقاف يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة

وزير الأوقاف يعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين

«المال العام وحرمة التعدي عليه».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

«الأوقاف» تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. حرمة التعدي على المال العام

المراهنات والحفاظ على المياه.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

موضوع خطبة الجمعة المقبلة: «حافظ على كل قطرة ماء.. واحذر من القمار»

خطبة الجمعة اليوم.. «وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱستَطَعتُم مِّن قُوَّة»

نص خطبة الجمعة المقبلة.. «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»
بقلم محمد جعفر