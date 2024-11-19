موضوع خطبة الجمعة القادمة: «أنت عندالله غالٍ»

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ضمن موضوعات خطبة الجمعة، التي أعلنت عنها الوزارة لشهر نوفمبر 2024، في إطار إطلاق الدولة المصرية لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

خطبة الجمعة القادمة

وأوضحت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة وهي الرابعة من شهر نوفمبر، والتي توافق 22 من الشهر الجاري الموافق العشرين من جمادى الأول لعام 1446هـ، تأتي بعنوان: « أنت عند الله غالٍ»، مؤكدةً أن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى احترام قدسية الإنسان بنيان الله وصنعته، والتحذير من الانتقاص منه بأي لفظ أو إشارة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وأكدت الوزارة أن موضوع خطبة الجمعة القادمة والتي تأتي بعنوان «أنت عند الله غالٍ»، يهدف إلى تحقيق المحورين الأول والثالث من محاور وزارة الأوقاف وهما مواجهة التطرف الديني وبناء الإنسان.

وتناول خطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الماضية وهي الجمعة الثالثة من شهر نوفمبر والتي وافقت 15 نوفمبر الماضي، بعنوان: «المال العام وحرمة التعدي عليه»، وأوضحت الوزارة أن الغرض من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد إلى أن المال العام هو منفعة عامة للجميع، وبيان خطورة التعدي عليه بأي صورة من الصور.

وأكدت الوزارة أن موضوع خطبة الجمعة الماضية يحقق المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع من محاور وزارة الأوقاف وهما بناء الإنسان وصناعة الحضارة.