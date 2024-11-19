أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في الأسواق والمحال

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-11-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة بأخرى، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في الأسواق والمحال التجارية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي بنحو 23 جنيها.

وصل متوسط سعر كيلو التفاح المحلي نحو 50 جنيها.

متوسط سعر كيلو الخوخ نحو 38 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو البرقوق نحو 47.94 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الموز المستورد نحو 37 جنيها.

سعر المانجو اليوم

متوسط سعر كيلو المانجو البلدي نحو 40 جنيها.

وصل متوسط سعر كيلو البلح العجوة نحو 47.26 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو جوز هند نحو 45 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الكمثرى البلدي بنحو 40 جنيها.

متوسط سعر كيلو الكنتالوب نحو 23 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو الكاكا نحو 28 جنيها

سجل متوسط سعر كيلو الاناناس نحو 75 جنيها.

سجل سعر كيلو التفاح جولدن 65 جنيها.