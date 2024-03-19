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دراما المتحدة

تراجع أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. التفاح بـ35.51 جنيه

كتب:

سعيد رمضان
11:49 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-3-2024، انخفاضاً ملحوظاً لعدد كبير من الأنواع في مختلف الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وانخفضت أسعار الموز والتفاح وعدد من أنواع الفاكهة اليوم في مختلف الأسواق، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل انخفاض أسعار الفاكهة اليوم، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار التفاح اليوم

- تراجعت أسعار التفاح المحلي اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.36%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 35.51 جنيه.

- تراجعت أسعار التفاح «السوري - اللبناني» اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 0.17 جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 56.38 جنيه.

- تراجعت أسعار التفاح الجولدن اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 0.68%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 54.09 جنيه.

أسعار الموز اليوم 

- تراجعت أسعار الموز البلدي اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 3.75%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.15 جنيه.

- تراجعت أسعار الموز المغربي اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 3.87%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 19.39 جنيه.

- تراجعت أسعار الموز المستورد اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 0.29 جنيه، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 34.28 جنيهاً.

أسعار الفاكهة اليوم

- تراجعت أسعار البرقوق اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 3.89%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 32.35 جنيه.

- تراجعت أسعار العنب المستورد اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.27%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 34.24 جنيهاً.

- تراجعت أسعار الأناناس اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 10.41%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 73.25 جنيه.

- تراجعت أسعار الكيوي اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 0.36%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 5.61 جنيه.

- تراجعت أسعار بلح العجوة اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 0.27 جنيه، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 46.16 جنيه.

- تراجعت أسعار جوز الهند اليوم الثلاثاء في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 0.16 جنيه، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 36.34 جنيه.

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