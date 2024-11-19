خلافات مبكرة بين ترامب وإيلون ماسك بسبب دائرة صنع القرار الأمريكي

كشفت صحيفة «إندبندنت» عن توترالعلاقة الودية التي جمعت رجل الأعمال ووزير الكفاءة الحكومية الأمريكية الجديدة إيلون ماسك، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خاصة أنها لم تحظ بالترحيب من بعض الشخصيات المؤثرة في دائرة الرئيس المنتخب.

توتر علاقة ترامب وماسك

وبدأت التوترات والخلافات علي غير المتوقع في الظهور بشكل مبكر وقبل تنصيب دونالد ترامب بشكل رسمي، حيث ظهر التوترعندما تدخل ماسك في قرارات تشكيل الحكومة الجديدة وأعلن دعمه لتعيين هوارد لوتنيك وزيراً للخزانة الأمريكية، ما أثار الجدل بسبب توقيتها الذي تزامن مع طلب منافسه سكوت بيسنت المنصب نفسه.

اتهامات لماسك بمحاولة السيطرة على ترامب

وأكدت الصحيفة أن ماسك يستخدم نفوذه ومنصبه الجديد في الحكومة لتحقيق أهدافه والتأثير علي قرارات ترامب، حيث ظهرت مشادة كبيره بينه وبين مستشار ترامب المقرب، بوريس إبشتاين، بسبب تسريبات داخلية، واتهم إبشتاين ماسك بالتأثير السلبي ومحاولة السيطرة علي ترامب من أجل مصلحته الشخصية.

انفجار قبل الانطلاق

وبعد أن كان إيلون ماسك يتواجد بشكل متكرر في منتجع مارالاجو، حيث يُقال إنه كان يقضي وقتاً طويلاً في محادثات وجولات جولف مع ترامب، بدأ ظهوره في الاندثار بعد الخلافات المتكررة بينه وبين دائرة الرئيس المنتخب المقربة، وتساءل التقرير هل سيبقى ماسك لاعباً مؤثراً أم سينتهي به المطاف مثل أحد صواريخه، منفجراً قبل أن يغادر منصة الإطلاق خصوصًا بعد أن بدأ يواجه تحديات داخل دائرة ترامب بشكل علني وصريح.

إلغاء وزارة التعليم

وبحسب التقرير، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي المنتخب لتولي مهامه في ينايرالمقبل، يستمر الصراع على المناصب الوزارية الشاغرة، وتشمل هذه المناصب وزارات، التجارة، والعمل، والإسكان، بالإضافة إلى التعليم والذي أعلن ترامب في تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن، عن نيته في إلغاء الوزارة بشكل كامل.