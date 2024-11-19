ترامب يعين شون دافي وزيرا للنقل كتب: محمد عزالدين 01:35 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ترامب قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تعيين شون دافي وزيرًا للنقل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: باحث سياسي: تعامل ترامب مع إيران وإسرائيل لن يكون تصادميا خبير اقتصادي: سعي ترامب لفرض ضرائب على الصين وأوروبا يعرقل التجارة العالمية ابن ترامب يتهم بايدن بتصعيد الحرب في أوكرانيا قبل 2025.. ماذا حدث؟ هل يتغير نهج ترامب تجاه الشرق الأوسط في ولايته الثانية؟ «القاهرة الإخبارية»: إدارة ترامب تتعهد برفع القيود عن تزويد إسرائيل بالسلاح «رويترز»: ترامب يختار بريندان كار رئيسا للجنة الاتصالات الفيدرالية ترامب بقلم محمد عزالدين