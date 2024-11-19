سبب نشوب حريق في شقة الفنانة نهال عنبر.. ماذا حدث ليلا؟

في الساعات القلية الماضية، أثار خبر نشوب حريق في منزل الفنانة نهال عنبر اهتمام الجمهور، وكشفت في تصريحات لـ«الوطن» أن ابنها المخرج حسام الحسيني تصرف بسرعة وحكمة لإنقاذ الموقف، ولحسن الحظ لم يسفر الحادث عن إصابات، وتمت السيطرة على الوضع في الوقت المناسب.

سبب نشوب حريق في شقة نهال عنبر

وقالت الفنانة نهال عنبر إن الحريق الذي نشب في بيتها كان بسبب ماس كهربائي، بسبب تابلوه الكهرباء بالمنزل، والذي تسربت له مياه أدت إلى هذا الماس ثم اندلعت النار بعدها.

وكشفت«عنبر» أنها كانت في البيت مع إحدى أقاربها وكانت نائمة أيضا، وفوجئت بابنها المخرج حسام الحسينى يوقظها من النوم مفزوعا بعدما سيطر على حريق بسبب تابلوه الكهرباء الموجود إلى جوار غرفتها.