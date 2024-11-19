وزارة الداخلية تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات بمليار جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية اعتزام تشكيل عصابي يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة جلب شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لتهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول باستخدام سيارة نقل «براد».

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن ضبط (أحد عناصر التشكيل) بكمين أعد خصيصاً له حال وصوله للميناء بالسيارة المشار إليها وباستخدام التقنيات الحديثة تبين استخدامه مخابئ سرية (أسطوانات هواء مكابس) بداخل جسم السيارة لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة تصدير مشمولها المستندي «خضراوات وفواكه» حيث تم استخراج الأقراص من الأسطوانات وتبين أنها 800 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون .

وباستكمال تتبع باقي عناصر التشكيل العصابي وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر بمحافظات (الإسماعيلية – شمال سيناء - مطروح) وبحوزتهم (42 ألف قرص لذات العقار) وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين يحملان جنسية دول أخرى مقيمين خارج البلاد) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من مليار جنيه.