منطقة سوهاج الأزهرية تواصل فعاليات ملتقى الطفل

واصلت إدارة الأروقة الأزهرية بسوهاج فعاليات ملتقى الطفل تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وبالتعاون مع منطقة وعظ سوهاج ضمن سلسلة الملتقيات الفقهية والفكرية التي ينفذها الجامع الأزهر في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

سلسلة لقاءات ملتقى الطفل

وعقدت إدارة الأروقة سوهاج الأزهرية برئاسة الدكتور نور الرمادي، اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات ملتقى الطفل برواق فتيات جهينة تحت عنوان «آداب الطعام، والحروف التي تنطق ولا تكتب»، والذي شهد إقبالًا ملحوظًا من الدارسين، وذلك بحضور الشيخ هيثم محمد عبدالكريم، والشيخ محمد محمود عبداللطيف الواعظين بمنطقة وعظ سوهاج.

فعاليات الملتقيات الفكرية

وتنظم إدارة الأروقة الأزهرية ومنطقة سوهاج للوعظ الملتقى ضمن فعاليات الملتقيات الفكرية والفقهية التي ينفذها الجامع الأزهر بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية لتقديم رؤى معاصرة تتماشى مع احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجهه.