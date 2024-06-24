«سوهاج الأزهرية»: فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد بطهطا

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية حاجتها لشغل وظيفة شيخ معهد في معهدي «عزت عطية الله الابتدائي- الأربعين الابتدائي» بطهطا، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 2024/6/25م، لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

شروط التقديم في الوظيفة

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عالٍ تربوي أزهري، أو مُؤهل عالٍ أزهري مناسب، بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون على درجة معلم أول «أ»، على الأقل، ويُسمح للمُؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الأزهرية في التقدم لوظيفة شيخ معهد ابتدائي.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة فوق متوسط فأكثر.

أما عن الأوراق المطلوبة فهي: طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل.

وصرحت منطقة سوهاج الأزهرية في بيان بأنه لا يُنظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط، ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات بالإدارة.