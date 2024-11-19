فلسطين ضيف شرف مهرجان الفن التشكيلي المعاصر بالجزائر.. ينطلق 26 نوفمبر

تحتضن العاصمة الجزائرية، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 7 ديسمبر المقبل، الطبعة الثامنة من المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر، بمشاركة 39 دولة، وحضور 70 ضيفا من مختلف دول العالم المشاركة، حيث اختيرت فلسطين ضيف شرف هذه الطبعة.

تفاصيل المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر

وقال رئيس المهرجان حمزة بونوة، خلال مؤتمر صحفي، أن المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر يسجل عودته بعد انقطاع منذ 2016، بتصور جديد من حيث كونه فرصة لبعث سوق الفنون في الجزائر، وعلى هذا الأساس حرصت إدارة المهرجان على تسطير برنامج متنوع يسوق الجزائر كبلد متنوع الثقافة ويستعرض التراث الذي تتوفر عليه.

كما ركز المهرجان على «المعاصرة» من خلال فتح نافذة على التراث الفني العالمي، ويستثمر المهرجان أيضا عودته من أجل إعطاء الفرصة وتوفير الدعم للفنانين الشباب، من خلال إطلاق ورشة خاصة ستقدم أعمال الفنانين في معرض خاص.

فلسطين ضيف شرف المهرجان

واختار المهرجان استضافة فلسطين كضيف شرف من خلال معرض خاص للفن الفلسطيني بجناح خاص يستقبل عشرة فنانين من الداخل الفلسطيني ومن الشتات، يقدم هؤلاء رؤيتهم الفنية للقضية الفلسطينية، إضافة الى تنظيم ندوة حول «فن المقاومة الفلسطيني» بمناسبة اليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وينظم المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر المنتدى الدولي للفن التشكيلي المعاصر يوم 27 من الشهر الجاري بالمدرسة العليا للفنون الجميلة، والذي يستضيف عدة شخصيات وأسماء فنية من القارات الأربع، تتقدمهم ساندرا بريدين بالري مديرة الثقافة والتراث لمنطقة السين البحرية بفرنسا وديساتابوندو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة تايلاندا.

ويتناول المنتدى عدة محاور على غرار اقتصاد الفنون التشكيلية في العالم العربي، والمعارض الالكترونية، والنشر في خدمة الإبداع، وفن المقاومة الفلسطيني وغيرها من المحاور التي ستفتح نافذة على سوق الفن التشكيلي المعاصر وموقع الفن في قضايا الشعوب.