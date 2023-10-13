نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الفلسطيني: «الله يحميهم»

تحولت صفحات نجوم الفن على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية إلى رسائل تضامن مع الشعب الفلسطيني، بعد الهجمات التي شهدتها فلسطين من جيش الاحتلال وراح ضحيتها الآلاف.

وتضامن وائل جسار عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام مع الشعب الفلسطيني قائلًا: «الله يحمي شعب فلسطين وينصرهم، طوفان الأقصی.. القدس عاصمة فلسطين».

كما تضامن مصطفى خاطر مع شعب فلسطين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «لأهلنا وأطفالنا في فلسطين.. ربنا يصبركم وينصركم وترجعوا لبيوتكم وأرضكم».

وكتبت إيمان العاصي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «قريب هيتقطع عن الفلسطنين الإنترنت، محدش هيعرف عنهم أي حاجه تاني في نفس الوقت الطرف الآخر عنده كل حاجه وكل الميديا ومتحكمين في الميديا في العالم كله».

وقال وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: ضلي يا غزة محصني وعلّي جبينك عالدني.. أرض الدما صارت سما وعمرا السما ما بتنحني».