محافظ الغربية: منظومة متكاملة لتسهيل التصالح وإنهاء طلبات المواطنين

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مُشيرا إلى أن الجهود مٌستمرة لضمان انتظام العمل وتذليل العقبات بشكل فوري لتسهيل الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي.

تقديم الدعم الكامل

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المراكز التكنولوجية بتخلف مدن ومراكز المحافظة تعمل على تقديم الدعم الكامل للمواطنين من خلال فرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل السريع مع كثافة الطلبات، مع ضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات، ما يحافظ على وقت المواطنين.

كما تابع الجندي تطورات ملف التصالح من خلال استعراض إجمالي الطلبات المقدمة، وعدد المعاينات التي تم تسجيلها ضمن منظومة المٌتغيرات المكانية، والتقارير الواردة من الإدارات الهندسية وأملاك الدولة.

تسهيل الإجراءات

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بأهمية متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة التي تعمل على ضمان سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحقيق رضاهم.