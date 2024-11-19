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الرئيس السيسي ونظيره النيجري يبحثان أوضاع السلم والأمن في القارة الإفريقية

كتب:

محمد أبو عمرة
07:40 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال اللقاء

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال اللقاء

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وقطاع الصحة، فضلاً عن تبادل الخبرات في موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما ناقش الرئيسان أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وسبل تثبيت دعائم السلام والاستقرار القاريين، والحفاظ على أمن وسيادة واستقلال دول القارة، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات كافة في إطار الاتحاد الإفريقي، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويسهم في تنفيذ أجندة 2063، ويدفع القارة نحو التنمية والرخاء.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.