قطع المياه عن قرى ومدينة سمسطا ببني سويف 5 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، قطع المياه عن عدة قرى غدا الأربعاء لمدة 5 ساعات، جراء أعمال الصيانة بمحطة مياه الشيخ عابد الجديدة فرع سمسطا.

مواعيد وأماكن قطع المياه في بني سويف الأربعاء

وحددت شركة المياه خلال بيان، اليوم، أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف، وهي كل من مدينة سمسطا ومجلس قروي مازورة، ومجلس قروي الشنطور والمحمودية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا .

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين عن فترات قطع المياه

وقدمت الشركة في محافظة بني سويف اعتذارها عن فترات قطع المياه، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجات هم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأعلنت الشركة، تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 1 25، حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية.