اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. توجيهات رئاسية بتنفيذ المرحلة الأولى من «محطة الضبعة النووية»
كتب:
أحمد العانوسي
08:07 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن»، غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- توجيهات رئاسية بتنفيذ المرحلة الأولى من «محطة الضبعة النووية» دون أى تأخير
- بدء تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى
- مصر تواصل جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان
- مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون لجوء الأجانب
- الأهلى يجهز «بيرسى تاو وكهربا» لمواجهة الاتحاد بعد إصابة «أبوعلى»
- وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير «الغزل والنسيج» تتضمن إنشاء مصانع جديدة
الصفحة الثانية
- وزيرة التنمية المحلية: تسريع وتيرة التصالح فى مخالفات البناء وتشغيل مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» فى 1477 قرية
- «الأعلى للإعلام» يطلق «امسك مزيف» لمواجهة الشائعات والحسابات المزيفة
- «الضرائب»: حزمة التسهيلات لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
- «الرعاية الصحية» تطلق حملة «بديل الدواء بأمان» لتعزيز الوعى بمحافظات مستشفيات التأمين الشامل
- «الداخلية»: إجراءات قانونية ضد 61 شركة سياحة بدون ترخيص
- رفعت رشاد يكتب: «النصر».. عودة مظفرة
الصفحة الثالثة
- جيش إسرائيل يواصل قتل الفلسطينيين.. وتسجيل 76 شهيدا و158 جريحا فى غزة.. ومباحثات «مصرية - أمريكية» لإنهاء الحرب
- لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار.. و«هوكستين» يبحثه مع إسرائيل
- «ترامب» يُرشّح مذيعاً تليفزيونياً وزيراً للنقل.. ويعلن استخدام الجيش فى «الترحيل الجماعى» للمهاجرين غير المسجّلين
- «الإنتاج الحربى»: تصنيع عدادات كهرباء مؤمّنة ضد محاولات التلاعب وسرقة التيار
- «بوتين» يوافق رسمياً على تحديث العقيدة النووية الروسية
الصفحة الرابعة
- الذكاء الاصطناعى.. صديق للصحفيين ومهدِّد لمستقبلهم
- محرك «ثورة التكنولوجيا» يطرح تساؤلات حول مصير الصحافة
- خبير إعلامى: تقنياته يُمكنها تغيير أساليب عمل صناعة الصحافة.. لكن تلك المساعدة محفوفة بمخاطر كثيرة
الصفحة الخامسة
الصفحة السادسة
- «الحوار الوطنى».. توافق بلا خطوط حمراء
- عضو مجلس الأمناء: «الحوار» منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
- «أبرز الإنجازات»: الإشراف القضائى والنظام الانتخابى وتوصيات التعليم والصحة
الصفحة السابعة
- خبير إنتاج حيوانى: ربحية مزارع الألبان مفتاح الاستدامة.. ويجب رفع كفاءة الإنتاج.. وتغير المناخ يؤثر على الماشية فى الخمسين عاماً المقبلة
- تكويد المزارع التصديرية يُعزز الثقة فى المنتجات المصرية عالمياً
- أبرز نقاط نجاح التحصين بمزارع الحلاب والتسمين
- كيفية إدارة منظومة النمو فى الفراولة
الصفحة الثامنة
- فريدة الشوباشى: آفة الفقر
- فلسطين فى قلب أطفال مصر فى يومهم العالمى.. «أعطونا الطفولة»
- «حمزة».. «أبطال خارقين» حب موصول بـ«السوشيال ميديا»
- «مليكة».. بـ«المقاطعة والهتاف تعيشى يا غزة»
- «حسن وجودى».. الإذاعة المدرسية.. منبر «التوأم» لرواية التاريخ
- «إيلاف».. «علمتونا الصبر والقوة».. رسالة دعم بالورقة والألوان
- «خديجة».. ثلاث قصائد تحكى «القضية».. من الوجع إلى الصمود