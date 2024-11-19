اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. توجيهات رئاسية بتنفيذ المرحلة الأولى من «محطة الضبعة النووية»

تقرأ في عدد «الوطن»، غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- توجيهات رئاسية بتنفيذ المرحلة الأولى من «محطة الضبعة النووية» دون أى تأخير

- بدء تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى

- مصر تواصل جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

- مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون لجوء الأجانب

- الأهلى يجهز «بيرسى تاو وكهربا» لمواجهة الاتحاد بعد إصابة «أبوعلى»

- وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير «الغزل والنسيج» تتضمن إنشاء مصانع جديدة

الصفحة الثانية

- وزيرة التنمية المحلية: تسريع وتيرة التصالح فى مخالفات البناء وتشغيل مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» فى 1477 قرية

- «الأعلى للإعلام» يطلق «امسك مزيف» لمواجهة الشائعات والحسابات المزيفة

- «الضرائب»: حزمة التسهيلات لتخفيف الأعباء عن المستثمرين

- «الرعاية الصحية» تطلق حملة «بديل الدواء بأمان» لتعزيز الوعى بمحافظات مستشفيات التأمين الشامل

- «الداخلية»: إجراءات قانونية ضد 61 شركة سياحة بدون ترخيص

- رفعت رشاد يكتب: «النصر».. عودة مظفرة

الصفحة الثالثة

- جيش إسرائيل يواصل قتل الفلسطينيين.. وتسجيل 76 شهيدا و158 جريحا فى غزة.. ومباحثات «مصرية - أمريكية» لإنهاء الحرب

- لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار.. و«هوكستين» يبحثه مع إسرائيل

- «ترامب» يُرشّح مذيعاً تليفزيونياً وزيراً للنقل.. ويعلن استخدام الجيش فى «الترحيل الجماعى» للمهاجرين غير المسجّلين

- «الإنتاج الحربى»: تصنيع عدادات كهرباء مؤمّنة ضد محاولات التلاعب وسرقة التيار

- «بوتين» يوافق رسمياً على تحديث العقيدة النووية الروسية

الصفحة الرابعة

- الذكاء الاصطناعى.. صديق للصحفيين ومهدِّد لمستقبلهم

- محرك «ثورة التكنولوجيا» يطرح تساؤلات حول مصير الصحافة

- خبير إعلامى: تقنياته يُمكنها تغيير أساليب عمل صناعة الصحافة.. لكن تلك المساعدة محفوفة بمخاطر كثيرة

الصفحة الخامسة

الصفحة السادسة

- «الحوار الوطنى».. توافق بلا خطوط حمراء

- عضو مجلس الأمناء: «الحوار» منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية

- «أبرز الإنجازات»: الإشراف القضائى والنظام الانتخابى وتوصيات التعليم والصحة

الصفحة السابعة

- خبير إنتاج حيوانى: ربحية مزارع الألبان مفتاح الاستدامة.. ويجب رفع كفاءة الإنتاج.. وتغير المناخ يؤثر على الماشية فى الخمسين عاماً المقبلة

- تكويد المزارع التصديرية يُعزز الثقة فى المنتجات المصرية عالمياً

- أبرز نقاط نجاح التحصين بمزارع الحلاب والتسمين

- كيفية إدارة منظومة النمو فى الفراولة

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشى: آفة الفقر

- فلسطين فى قلب أطفال مصر فى يومهم العالمى.. «أعطونا الطفولة»

- «حمزة».. «أبطال خارقين» حب موصول بـ«السوشيال ميديا»

- «مليكة».. بـ«المقاطعة والهتاف تعيشى يا غزة»

- «حسن وجودى».. الإذاعة المدرسية.. منبر «التوأم» لرواية التاريخ

- «إيلاف».. «علمتونا الصبر والقوة».. رسالة دعم بالورقة والألوان

- «خديجة».. ثلاث قصائد تحكى «القضية».. من الوجع إلى الصمود