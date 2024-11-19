«اتحاد الصناعات»: أزمة الدواء في مصر انتهت بنسبة 100%

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك أزمة دواء في مصر، فهذه الأزمة تعتبر غريبة على السوق المصرية؛ إذ أن مصر مشهود لها بتوفر الدواء حتى في أحلك الأزمات وهي جائحة كورونا كان الدواء متوفر بينما تعاني أمريكا ودول أوروبا من نقص الدواء، حيث استطاعت الشركات الوطنية المصرية أن تحافظ على المخزون الاستراتيجي من الدواء في هذه الأزمة.

كيف انتهت أزمة الدواء في مصر؟

وأضاف «الليثي»، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن أزمة الدواء في مصر انتهت وجرى حلها بنسبة 100%، بمعنى أن أي دواء يُنتج في مصر له مخزون.

وأكد أن مصر تعتمد على خامات ومدخلات إنتاج الدواء من الخارج، وهذه المشكلة جرى حلها، وبدأت المصانع تبيع خاماتها وتعمل بأقصى طاقة، والسوق المصرية تستهلك 4 مليارات وحدة سنويا، وهو رقم عالٍ مقارنة بدول العالم وبالتالي تعتبر مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.