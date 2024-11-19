خبير: ارتفاع كبير في صادرات مصر الزراعية منذ انتهاء جائحة كورونا

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية تعيش قصة نجاح منذ انتهاء جائحة كورونا، حيث حققت أرقاما كبيرة.

4 مليارات دولار حجم صادرات السلع الزراعية

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن هذا العام تجاوزت الصادرات المصرية حاجز 7 ملايين طن بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، وهو له أثر بالغ ومهم على القطاع الاقتصادي، لاسيما أنه لا يوجد ملاذ أفضل من القطاع الزراعي لتوفير العملة الصعبة.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعية، أن النجاح الذي يشهده القطاع الزراعي يرجع إلى جهود منظومة متكاملة على رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

فتح أسواق جديدة

وأشار «كمال» إلى أنه تم فتح أسواق جديدة في شيلي وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزلندا والصين واليابان وكندا، وعديد من الأسواق وهو له أثر كبير في العمل على سد العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الأرصدة من العملات الصعبة.