أيمن الجميل: تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة يشهد نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة.. ويحقق طفرة في الصادرات المصرية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبدت اهتماماً كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، بتعزيز قيمة الإنتاج الزراعي وتحقيق المزيد من القيمة المضافة، بتطوير الصناعات الزراعية المتكاملة من خلال إنشاء وتطوير المزارع الصناعية والمناطق الصناعية الزراعية، وقد تم تعزيز تحويل المنتجات الزراعية الأولية إلى منتجات نهائية مصنعة ومصدرة.

وكذلك تعزيز القطاعات الصناعية المرتبطة بالزراعة مثل تجهيز وتعبئة المحاصيل الزراعية، وصناعة الأغذية المصنعة، وصناعة الأعلاف الحيوانية، حيث تم تطوير وتحديث شبكة الري الزراعي وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الري لزيادة كفاءة استهلاك المياه وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، كذلك توفير الدعم والتشجيع للمزارعين لاستخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المبتكرة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، كما تم الاستثمار في بناء وتجهيز مراكز تجميع وتخزين المحاصيل وتحديث البنية التحتية النقلية لتسهيل نقل المحاصيل من المزارع إلى الأسواق، وبناء الوحدات الصناعية فى قلب المناطق الزراعية المستصلحة أو بالقرب منها وبالقرب من مناطق الزراعات التقليدية

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن القطاع الزراعي والصناعات الزراعية أو الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري؛ بما تحقق من إنجازات متتابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فقد شهد قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضية توسعًا أفقيًا في الرقعة الزراعية، سواء في منطقة "مستقبل مصر"، وكذلك التنمية في شمال ووسط سيناء، وإحياء مشروع توشكي، وإنشاء الـ100 ألف صوبة للإنتاج الزراعي، فضلا عن ترسيخ مبادئ مشروع تقاوي الخضر وتوطين صناعة البذور وتعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة لتطوير سلالات جديدة من المحاصيل تتمتع بمقاومة أفضل للأمراض والظروف البيئية القاسية، وأيضا من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة للحفاظ على نمو السوق المحلي والأسواق التصديرية، لتحقيق النمو المستدام في الصادرات وأنظمة الجودة بجانب التنوع الواضح في أسواق التصدير، من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وزيادة البدائل لإحلال الواردات، وتحسين الإطار التنظيمي، والاستثمار في الموارد وكفاءة الطاقة، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، وتطوير موارد بشرية وقوى عاملة ماهرة وبيئة عمل آمنة، وتعزيز الابتكار وتحسين الجودة.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى النمو المستمرفى استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في مصر بشكل عام، وخاصة فى مجال الصناعات الغذائية مما يساعد في تحسين مرافق الإنتاج وتطوير البنية التحتية لمناطق جديدة مثل الوادى الجديد وسيوة وتوشكى وسيناء والمنطقة الغربية الشمالية وما يرتبط بها من تقنين أوضاع المزارعين والمستثمرين في المنطقة، بما يضمن التوسع والنمو المستمر للمشروعات القائمة حاليا بفعل قوة القطاع الخاص والنمو المجتمعى الطبيعى.

ولفت إلى الزيادة الملحوظة فى الاستثمارات المخصصة لمشروعات استصلاح الأراضي من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية ، حيث يقوم مصنعو الأغذية المتطورون في مصر بأعمال إنتاج وتعبئة عالية الجودة وبأسعار تنافسية وجذابة للأسواق العالمية، مع ارتفاع الطلب العالمى على منتجات الألبان والأغذية الجاهزة ومركزات الفواكه والخضراوات والزيوت والدهون والمياه الطبيعية

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الصناعية في مصر ويأتي في مقدمة التصنيف بين القطاعات الصناعية المصرية، حيث يساهم القطاع بنسبة 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية مما يضعه في المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية المختلفة، وهو من القطاعات التي تعتمد عليها الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

ويتضح ذلك من خلال الزيادة الملحوظة في الطلب العالمي على الأسواق المصرية وزيادة اهتمام العديد من الدول باستيراد المنتجات الغذائية من مصرخلال السنوات العشر الأخيرة، حيث يمثل قطاع الصناعات الغذائية 14٪ من إجمالي صادرات مصر ويساهم بنسبة 24.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، فهو يستوعب 23.3٪ من القوى العاملة في البلاد، ويوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل.