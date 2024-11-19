اللوحات المعدنية المميزة للسيارات في مزاد المرور.. لأعلى سعر

في كثير من الأحيان، يفضل أصحاب السيارات شراء لوحات معدنية بأرقام وحروف مميزة للسيارة الخاصة بهم، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة كل التفاصيل الخاصة بمزاد المرور التابع لوزارة الداخلية، حتى يتمكنوا من المزايدة على اللوحات التي يرغبون في شراءها.

وتحرص وزارة الداخلية على توفير خدمة الاشتراك في المزاد على لوحات السيارات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، للتسهيل على المواطنين فرصة الاشتراك بالمزاد دون الذهاب لوحدة المرور، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللوحات المعدنية للسيارات في مزاد المرور، عبر موقع وزارة الداخلية من خلال خدمة لوحتك، كالتالي:

أسعار لوحات السيارات المميزة في مزاد المرور

- لوحة سيارة برقم 5555 وحروف م ط س: يصل سعر المزايدة عليها إلى 135 ألف جنيه.

- لوحة سيارة برقم 1111 وحروف ج ن د: يصل سعر المزايدة عليها إلى 200 ألف جنيه.

- لوحة سيارة برقم 1 وحروف أ ر ط: يصل سعر المزايدة عليها إلى 375 ألف جنيه.

- لوحة سيارة برقم 1 وحروف م ن ج: يصل سعر المزايدة عليها إلى 375 ألف جنيه.

- لوحة سيارة برقم 89 وحروف ي س: يصل سعر المزايدة عليها إلى 375 ألف جنيه.

- لوحة سيارة برقم 1 وحروف ع ع أ: يصل سعر المزايدة عليها إلى 430 ألف جنيه.

- لوحة سيارة برقم 1 وحروف د ج: يصل سعر المزايدة عليها إلى 430 ألف جنيه.

- لوحة سيارة برقم 1 وحروف و ر د: يصل سعر المزايدة عليها إلى 550 ألف جنيه.

- لوحة سيارة برقم 5 وحروف ص ق ر: يصل سعر المزايدة عليها إلى 635 ألف جنيه.

- لوحة سيارة برقم 1 وحروف ق و ه: يصل سعر المزايدة عليها إلى مليون جنيه.

شروط المزايدة على لوحات السيارات المعدنية إلكترونيا

- عدم انتهاك أي قوانين أو حقوق أو اتفاقيات أي طرف من الأطراف.

- عدم استخدام الموقع حال لم تملك الصلاحية القانونية للمزايدة، أو حال لم تبلغ الـ 18 من العمر، أو حال تم منعك من استخدام الموقع سواءً كان ذلك بصورة مؤقتة أونهائية.

- إتمام عملية سداد قيمة حق استخدام الحروف والأرقام التى قمت بشراؤها.

- عدم التلاعب بما يخص المزاد من أسعار الرسو أو التأمين، والالتزام بعدم التحايل على سيرالمزادات.

- عدم نشر معلومات مغلوطة أو غير صحيحة أو مضللة أو من شأنها طعن أو تشويه سمعة أي طرف من الأطراف.

- عدم تسليم اسم المستخدم الخاص بك لدى "إدارة الموقع" لأي طرف من الأطراف.

- عدم إزعاج إدارة الموقع بإرسال مواد من شأنها إزعاج أو الإضرار أو التجسس على اي طرف من الأطراف.

- عدم إرسال أو بث أو نشر أي رسائل أو مواد ملفقة على لسان إدارة الموقع.