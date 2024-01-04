الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية

طالما كان الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة من أكثر الأشياء التي تشغل بال مالكي السيارات، إذ أنهم في كثير من الأحيان يتعرضون إلى تسجيل مخالفات عليهم قد تعرضهم للمسائلة القانونية في حالة عدم سدادها، الأمر الذي يجعلهم يحرصون على الاستعلام بشكل دائم، حتى يتمكّنوا من دفع الغرامات المسجلة عليهم.

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين فرصة إجراء العداد من الخدمات الخاصة بوحدات المرور عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ومن أبرز تلك الخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة، وجاءت خطوات الاستعلام، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة

وجاءت خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية، كالتالي:

- يدخل الراغب في الاستعلام إلكترونيا إلى موقع وزارة الداخلية من هنـــــــــــا.

- ثم بعدها يختار الراغب في الاستعلام الأيقونة الخاصة بخدمات المرور، الموجودة منتصف الصفحة الرئيسية.

- لتظهر أما المستخدم جميع الخدمات المرورية التي يمكن إجراءها من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، والتي تتمثل في «إصدار ملصق إلكتروني، تجديد رخصة المركبة، بدل فاقد رخصة المركبة، التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، بدل فاقد رخصة القيادة، بدل تالف رخصة القيادة، حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية، الاستعلام عن المخالفات المرورية».

- يختار المواطن بعدها أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

- ثم يختار بعدها أيقونة استعلامات، ثم الضغط على «مخالفات رخص المركبات».

- ثم يتمّ إدخال رقم رخصة السيارة، ثم الضغط على «إجمالي المخالفات»، لتظهر قيمة المخالفة المسجلة على المستعلم.