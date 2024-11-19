رئيس قطاع الثروة الحيوانية: تهجين السلالات المحلية من الماشية لزيادة الإنتاج

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن الوزارة انتهجت عملية التحسين الوراثي للسلالات الموجودة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وأضاف «سليمان» خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أنه جرى تهجين السلالات المحلية من الماشية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمصير السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية من خلال تهجينها وخلطها مع السلالات المحلية المصرية، وبالتالي بدلا من إنتاج حد أقصى 5 كيلو لبن يوميا، أصبحت من خلال التهجين تٌنتج من 15 إلى 20 كيلوجراما، بالإضافة إلى معدلات نمو تتعدى كيلو وربع يوميا.

وأكد أن الدولة بدأت المشروع وأصبحت نتائجه ملحوظة على أرض الواقع، متابعا: المشروع يهدف إلى الحصول على سلالات عالية الإنتاجية من خلال تبني عمليات التلقيح الاصطناعي ما بين السلالات عالية الإنتاجية مع المحلية للحصول على سلالات محسنة وراثيا تتأقلم مع الظروف المناخية، وهناك العديد من من القوافل البيطرية التي تجوب ربوع محافظات الجمهورية.