زراعة أصناف جديدة من القمح في دمياط تتلاءم مع الظروف المناخية

استهدفت مديرية الزراعة بدمياط 57000 فدان لزراعة أصناف جديدة من القمح للتواؤم مع الظروف المناخية واتباع التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والسياسية الصنفية.

قال سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، إنه نظرا للطفرة والتوسع الأفقي للمحصول الذي يحدث لزراعة القمح بدمياط تم استهداف 57 ألف فدان من القمح من أصناف جديدة تعلي من الإنتاج.

أصناف التوصية بعدم زراعتها مرة أخرى بدمياط

وصرح بأنه تم التوصية بعدم زراعة الصنف 6/12 وكل الأصناف التي لا تتلاءم مع التغيرات المناخية واستبدالها بالأصناف المنزرعة الجديدة عالية الإنتاج والتي تتواءم مع الطبيعة المناخية مثل 95, 6/14 ،6/15، مصر 4 والتي تكون أيضا مقاومة للأمراض والأصداف.

تجربة زراعة الأصناف الجديدة من الإنتاج لزراعة الأرز في نفس الموسم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالفعل تم التطبيق الفعلي لهذه الأنواع إذ تم زراعة 28 إردب قمح من هذا الصنف في قرية الإسماعيلية بمحافظة دمياط، إذ طبق المزارع محسن السخيني من أبناء قرية الإسماعيلية بكفر سعد بدمياط كل الإرشادات وتعليمات الحملة القومية وتم زراعة الأرز صنف سوبر 300 مرتين بعد حصاد محصول القمح في موسم واحد وهذا لأنه يتابع مع المديرية وتعليمات الحملة القومية، وكان نموذجا ناجحا وجرى تكريمه من الحملة القومية.