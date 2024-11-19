الخارجية الأمريكية: هناك تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الخاص للبنان، أعلن اليوم بشكل واضح، أن هناك تقدما على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت «الخارجية» إلى أن المبعوث الخاص للبنان، أموس هوكستاين، قال إن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار متوقف على لبنان وإسرائيل.

رؤية تطبيق كامل للقرار 1701

وأكدت أنها تريد رؤية تطبيق كامل للقرار 1701، وهو ما يعيد السكان على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى منازلهم.

ونوهت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن مسؤولين أمريكيين سيجتمعون مع مسؤولين إسرائيليين في ديسمبر المقبل، لمتابعة تحسين الوضع الإنساني في غزة.

لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في غزة إلا بإنهاء الحرب

وشددت الوزارة، على أنه من المهم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن تعمل الولايات المتحدة مع وكالات الأمم المتحدة على ذلك.

ولفتت إلى أنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في غزة إلا بإنهاء الحرب، ووضع رؤية لحكم غزة ما بعد الحرب.