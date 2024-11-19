باحثة سياسية: الكرة الآن في ملعب إسرائيل لوقف الحرب على لبنان

قالت الدكتورة نجاة شرف الدين، الباحثة السياسية، إن الموفد الأمريكي آموس هوكستين، وكذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تحدثا عن أجواء إيجابية تتعلق بموضوع قرب الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.

زيارة هوكستين لإسرائيل

وأضافت «شرف الدين»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الأجواء الإيجابية لا يمكن التأكد منها إلا بعد الزيارة التي سيقوم بها هوكستين إلى الجانب الإسرائيلي، لأن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، لاسيما بعد موافقة لبنان رسميا ممثلا في رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأكدت «شرف الدين» أن نجيب ميقاتي شدد أمام هوكستين على التطبيق الكامل لقرار 1701 وعلى استعداد لبنان لإرسال الجيش للجنوب والالتزام بكل المنطلقات التي كتبت في الورقة الأمريكية التي قدمت للجانب اللبناني وأبدى عليها بعد الملاحظات.

جو إيجابي بين الطرفين اللبناني والأمريكي

وتابعت «شرف الدين»، قائلة: «كل ذلك يوحي أن الجو الإيجابي يأتي من جهة الجانب اللبناني والجانب الأمريكي، ويتبقى الطرف الآخر وهو الجانب الإسرائيلي، وهل سيوافق على هذه الورقة أم ستكون شراء لمزيد من الوقت في هذه المرحلة الحالية».