فيلم الهوى سلطان يعيد عرض أغنية شيرين عبد الوهاب وصداقة منة شلبي

نجاح كبير حققه فيلم الهوى سلطان بطولة الفنانة منة شلبي في دور العرض السينمائية منذ عدة أسابيع خاصة مع حالة النوستالجيا التي يعتمد عليها في عرض عدد من الأغاني به.

فيلم الهوى سلطان يعيد عرض أغنية شيرين عبد الوهاب

فيلم الهوى سلطان استعاد عددا من أغاني النوستالجيا لعدد من الفنانين أضافت حالة من البهجة للجمهور وكان الملفت للانتباه هو الاستعانة بواحدة من هذه الأغاني بصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تغني «هتعمل إيه» وهي الأغنية التي قدمتها عام 2008 ضمن أحداث فيلم آسف على الإزعاج بطولة أحمد حلمي.

لقطة مميزة أثبتت من خلالها الفنانة منة شلبي امتداد صداقتها القريبة من الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تستعين بإحدى أغانيها الشهيرة في فيلمها السينمائي وتفاعلها مع الأغنية عند عرضها داخل العمل.

صداقة منة شلبي وشيرين عبد الوهاب

صداقة الفنانة منة شلبي وشيرين عبد الوهاب انتقلت من الواقع إلى السوشيال ميديا ولقاءات تليفزيونية فقالت منة عن شيرين من خلال منشور سابق شاركته مع جمهورها: «البنت الحلوة دي النجمة الكبيرة أوي دي أختي وصاحبة عمري وروح قلبي عيد ميلادها النهاردة، كل سنة وأنت أحلى أم لهنا ومريم، وكل سنة وأنت أختي وسندي وصندوقي الأسود، وكل سنة وأنتي بارة بأهلك وحبيبة قلب صحابك وروح قلبي وعقبال مليون سنة وأنت حبيبة قلبي».