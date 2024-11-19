جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر 1000 أمر اعتقال للحريديم

أكدت هيئة البث الإسرئيلية، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر، اليوم الثلاثاء، باعتقال أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي من الحريديم، بسبب تجاهلهم لأوامر التجنيد وهروب بعضهم خارج البلاد، مشيرة أن خلال هذا العام فقط، أصدر الجيش الإسرائيلي 3 آلاف أمر تجنيد للحريديم.

عقوبات مباشرة على الحريديم

وأصدر الجيش 1126 مذكرة اعتقال وعقوبات مباشرة بحق الهاربين من مراكز التجنيد، وتتضمن عواقب الإعلان عن المتهربين من التجنيد إصدار أوامر منع مغادرة البلاد، كما أنه خلال أي لقاء مع الشرطة يمكن اعتقال المتهرب من التجنيد، وكانت الشرطة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لا تخطط لتنفيذ اعتقالات فعلية لأولئك الذين لا يحضرون إلى مراكز التجنيد، بل تنتظر بدلا من ذلك حتى يتم إعلانهم متهربين من التجنيد وتترك الأمر لإنفاذ القانون.

تعزيز العقوبات

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتوجيه الجيش لإصدر 7 آلاف أمر تجنيد إضافي على الفور للإسرائيليين الحريديم في سن الخدمة العسكرية، وتعزيز الإجراءات والعقوبات ضد الذين لم يحضروا للخدمة.

بيان الجيش الإسرائيلي

وتعني هذه الأرقام أن الجيش يستطيع تجنيد 4800 شخص فقط من بين أكثر من 60 ألف من الحريديم المؤهلين لسن التجنيد، وهو رقم اعتبر غير كاف، خاصة من جانب عضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتاين، وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن «هذه الخطوة مستمرة حتى الآن نحن نواصل الإستمرار وقضية تجنيد اليهود المتشددين ليست مغلقة وجميع تحركات الحريديم قيد المتابعة».

من هم الحريديم؟

هم طائفة من اليهود الأرثوذكس المتشدد، ويطلق عليهم «يهود الحريديم»، ويصنفون كتيار ديني متشدد جداً، يعيش جزء كبير منهم في فلسطين المحتلة والولايات المتحدة، ويميلون إلى الفكر اليهودي القديم، ويهتمون بشكل كبير بالعادات الدينية اليومية مكرسين حياتهم في المعابد ودراسة التوراة، رافضين التنجيد تحت ذريعة انشغالهم عن دراسة اليهودية، ما يتعارض بشكل كبير مع الأهداف العسكرية لجيش الاحتلال.