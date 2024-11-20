أغرب أنواع الصخور في العالم.. منها رخاميات الشيطان

تزخر الطبيعة بالكنوز المتناثرة في مختلف أنحاء العالم، من بينها التكوينات الصخرية الفريدة التي تُبهر أنظار الجميع، وغالبًا ما تتشكل بفعل الرياح وعوامل التعرية، لتظهر مجموعة من أغرب أنواع الصخور المختلفة في أحجامها وأشكالها منها صخرة رخاميات الشيطان وصخرة الفطر.

رخاميات الشيطان ضمن أغرب أنواع الصخور في العالم

نتناول في التقرير التالي 5 من أغرب أنواع الصخور حول العالم، التي تبهر العلماء وعشاق استكشاف الطبيعية، وفق ما ذكره موقع Trafalgar.

صخرة رخاميات الشيطان

صخرة رخاميات الشيطان هي واحدة من أغرب أنواع الصخور حول العالم، وتقع في أستراليا وتتباين في أحجامها، وتتكون من الجرانيت وتتناثر عبر مساحة واسعة، وتشتهر صخرة رخاميات الشيطان بمظهرها الفريد إذ يلتصق الجرانيت ببعضه البعض على هيئة تراكمات كبيرة ملفته للأنظار.

صخرة الفطر

صُنفت ضمن أغرب أنواع الصخور حول العالم، وعُرفت بهذا الاسم لأنها تشبه الفطر في شكلها وتقع في ولاية كانساس بمنطقه تلال سموكيوكما بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد ساهمت عمليات التآكل والتعرية المتكررة في هذه المنطقة في تشكيلها على شكل الفطر، ولأن الحجر المكون لها لين جدا وسريع التآكل فتختفي هذه الصخرة مع مرور الوقت.

صخرة القبعة

تقع صخرة القبعة في المكسيك وسميت بهذا الاسم بسبب شكلها الذي يقترب من قبعة واسعة وتعتبر من أبرز وأغرب أنواع الصخور في هذه المنطقة فهي تجذب نظر كل من يمر بها إذ يتوقف الكثيرون عندها لالتقاط الصور التذكارية.

صخرة أيدول

تقع صخرة ايدول في إنجلترا وهي من أغرب أنواع الصخور التي تتشكل من العديد من التكوينات الغريبة والعملاقة التي تلفت الأنظار.

الصخرة الذهبية

تقع الصخرة الذهبية على قمة جبل كوكاتيو في بورما وهي من أهم المعالم السياحية والدينية هناك، وتُغطى الصخرة الذهبية بالذهب بالكامل ويزورها الناس للتعبد والتبرك فيها. ويبلغ ارتفاعها 5.5 متر.