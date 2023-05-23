بركان «بوبو» يثير الرعب بالمكسيك.. أبخرة وصخور سامة في الهواء
كتب:
سارة ثروت
05:27 ص | الثلاثاء 23 مايو 2023
ثوران بركان بوبوكاتيبيتل فى المكسيك
ثار بركان بوبوكاتيبيتل المعروف باسم «البوبو»، ثاني أكبر البراكين النشطة بالمكسيك، ثلاث مرات خلال الأسبوع الجاري، ما أثار ذعر وخوف نحو 25 مليون شخص مقيم بالمناطق المحيطة بالبركان، إذ إنه يبعد نحو 70 كيلومترا فقط عن العاصمة مكسيكو سيتي.
بركان بوبوكاتيبيتل الثائر في المكسيك
رفعت الحكومة المكسيكية، مستوى التحذير بركان بوبوكاتيبيتل إلى درجة اللون الأصفر، بعد أن غمر الدخان والرماد والصخور المنبعثة من فوهة البركان، طرق المدن المحيطة بالبركان، خاصة مدينة بويبلا المكسيكية، إذ شكل خطرا كبيرا على حركة المرور والطيران، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف المواطنين، خوفا على سلامتهم، إذ من المتوقع أن يثور البركان بشكل كامل في أي لحظة.
Este es el momento en que hace erupción el #Popocatépetl la madrugada del #Domingo y pusieron a la zona en #AmarilloFase3 ahora la han subido a #RojaFase1 en previsión... #México #CiudadDeMéxico #volcanes #Volcano pic.twitter.com/1Edc9m4v8z— Jacobo Ramos (@JacoboRamosGr) May 22, 2023
وبحسب المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك، أعلنت السلطات المكسيكية، رفع حالة حالة التأهب بالبلاد، ما يعني ارتفاع المخاطر المتعلقة بسقوط الصخور المنصهرة بشكل متزايد على أسطح المنازل، وفي هذا السياق، استعد عدد من مراكز الإيواء في المناطق المحيطة بالبركان لمواجهة أي ثوران مفاجئ للبركان.
بركان بوبوكاتيبيتل يتسبب في تشويه وجوه البشر
وذكر المركز، أن الرماد والصخور التي تتساقط من فوهة بركان بوبوكاتيبيتل، كبيرة ودرجة حرارتها عالية، قد تصل إلى 1100 درجة مئوية، قد تؤدي إلى تشويه أوجه وجسد المقيمين في دائرة البركان.
ويشار إلى أن بركان بوبوكاتيبيتل، نشطا منذ نحو 30 عاما، بداية من 1994 بعد فترة طويلة من السكون، دامت أكثر من ألف عام، إذ أطلق فوهة البركان أبخرة وصخور سامة في الهواء، دفع فرق المراقبة المكسيكية، لتوفير شبكة من أجهزة الاستشعار والكاميرات تضم 12 محطة مراقبة زلزالية، و6 كاميرات تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لمراقبة نشاطه، في إطار جهود الدولة لتفادي مخاطره.