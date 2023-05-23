بركان «بوبو» يثير الرعب بالمكسيك.. أبخرة وصخور سامة في الهواء

ثار بركان بوبوكاتيبيتل المعروف باسم «البوبو»، ثاني أكبر البراكين النشطة بالمكسيك، ثلاث مرات خلال الأسبوع الجاري، ما أثار ذعر وخوف نحو 25 مليون شخص مقيم بالمناطق المحيطة بالبركان، إذ إنه يبعد نحو 70 كيلومترا فقط عن العاصمة مكسيكو سيتي.

بركان بوبوكاتيبيتل الثائر في المكسيك

رفعت الحكومة المكسيكية، مستوى التحذير بركان بوبوكاتيبيتل إلى درجة اللون الأصفر، بعد أن غمر الدخان والرماد والصخور المنبعثة من فوهة البركان، طرق المدن المحيطة بالبركان، خاصة مدينة بويبلا المكسيكية، إذ شكل خطرا كبيرا على حركة المرور والطيران، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف المواطنين، خوفا على سلامتهم، إذ من المتوقع أن يثور البركان بشكل كامل في أي لحظة.

وبحسب المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك، أعلنت السلطات المكسيكية، رفع حالة حالة التأهب بالبلاد، ما يعني ارتفاع المخاطر المتعلقة بسقوط الصخور المنصهرة بشكل متزايد على أسطح المنازل، وفي هذا السياق، استعد عدد من مراكز الإيواء في المناطق المحيطة بالبركان لمواجهة أي ثوران مفاجئ للبركان.

بركان بوبوكاتيبيتل يتسبب في تشويه وجوه البشر

وذكر المركز، أن الرماد والصخور التي تتساقط من فوهة بركان بوبوكاتيبيتل، كبيرة ودرجة حرارتها عالية، قد تصل إلى 1100 درجة مئوية، قد تؤدي إلى تشويه أوجه وجسد المقيمين في دائرة البركان.

ويشار إلى أن بركان بوبوكاتيبيتل، نشطا منذ نحو 30 عاما، بداية من 1994 بعد فترة طويلة من السكون، دامت أكثر من ألف عام، إذ أطلق فوهة البركان أبخرة وصخور سامة في الهواء، دفع فرق المراقبة المكسيكية، لتوفير شبكة من أجهزة الاستشعار والكاميرات تضم 12 محطة مراقبة زلزالية، و6 كاميرات تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لمراقبة نشاطه، في إطار جهود الدولة لتفادي مخاطره.