3 أبراج يتسم مواليدها بالصبر وطول البال.. «هيفضلوا يسمعوك من غير ملل»

يتسم أصحاب بعض الأبراج بصبرهم الشديد وطول بالهم، الأمر الذي يجعلهم خيارًا مثاليًا لأصدقائهم وأسرهم، يرغبون في التحدث دون أن يشعروا بملل الطرف الآخر ورغبته في إنهاء الحديث في أسرع وقت ممكن، ما يدفعهم إلى الصمت في الكثير من الأحيان خوفًا من إحراج أنفسهم، إلا أن يمكنهم فعل ذلك بسهولة وسلاسة مع بعض الأشخاص الذين يجدون متعة في الاستماع والإنصات إلى غيرهم التي قدمها موقع «times of india».

برج الثور

يأتي في مقدمة هذه الأبراج مواليد الثور فلديهم قدرة كبيرة على التريث والصبر والإنصات، فهم يأخذون مزيدًا من الوقت من أجل تحليل الأمور وفهمها جيدًا، لأنهم يدرسون كل خطوة ويحسبون العواقب قبل وقوعها، حتى يكونوا مستعدين لأي سيناريو محتمل، وهذا ما يجعلهم الأجدر تحمل لتحمل المسؤولية والقيادة في حياتهم المهنية والشخصية، لهذا يمتاز أصحاب مواليد برج الثور بقدرتهم على الإنصات والعمل على حل المشاكل مهما بلغ حجمها، لمحاولة السيطرة على الموقف في أسرع وقت ممكن قبل تفاقمه.

برج السرطان

مولود برج السرطان معروف بحسه المرهف وقدرته الكبيرة على فهم مشاعر الآخرين، الأمر الذي يجعله قادرًا على الاستماع إلى غيره والإنصات له في محاولة منه لمساعدته وتقديم يد العون له، وعلى الرغم من ذلك فإنه يفضل في بعض الأحيان الانعزال وتجنب الناس، خوفًا من أن يجرح أحد مشاعرهم، لهذا يميلون إلى الصمت وتجنب التواجد في أي مكان به تجمعات لكن إذ طلب أحد استشارته لا يتردد في تقديم ذلك بدون تفكير.

برج العذراء

يتسم برج العذراء بقدرتهم الكبيرة على الإنصات وانفتاحهم الشديد وتمتعهم بشخصية اجتماعية تميل إلى الهدوء في الكثير من الأحيان، وهذا ما يجعلها تفكر جيدًا في أي شيء تقوله قبل التحدث، ويعتقد البعض أنهم لا يفضلون الحديث، إلا أن شخصيتهم عكس ذلك تمامًا، فهم منظمين بفطرتهم يميلون إلى تدوين أفكارهم أولا، وهذا ما يجعلهم أصحاب جيدين لكن من رغب في استشارتهم أو سماع آرائهم، فلا تتردد إذ كانت تنوي الحديث إلى مولود برج العذراء فهو خيارك الأمثل دومًا.