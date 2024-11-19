القبض على بريطاني عمره 92 عاما متهم في قضية منذ 1967

رغم أن الجريمة حدثت سنة 1967، إلا أن تحقيقات الشرطة البريطانية ما زالت جارية، وتم القبض على رجل متقاعد يبلغ من العمر 92 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل واغتصاب سيدة تدعى لويزا دون، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

البداية كانت منذ أكثر من 60 عامًا، عندما تم العثور على السيدة دون، البالغة 75 عامًا، مقتولة في منزلها بشارع بريتانيا بمدينة بريستول الإنجليزية من قبل أحد الجيران ومنذ وقتها وحتى الآن تحاول الشرطة البحث عن المتهم، والآن تم القبض على رجل في منطقة إيبسويتش بمقاطعة سوفولك الإنجليزية.

جريمة عمرها 6 عقود

المحقق ديف مارشانت، قال إن هذه اللحظة مهمة للغاية في قضية مروعة ومؤلمة ظلت دون حل لمدة 6 عقود تقريبًا، مضيفًا: «لقد حددنا أقرب أقارب لويزا دون، وتحدثنا إليهم لإطلاعهم على هذا التطور، وسوف يدعمهم الآن ضباط الاتصال العائلي المتخصصون، لإبقائهم على اطلاع دائم على تقدم تحقيقنا، ولكن أيضًا لضمان حصولهم على أي دعم قد يحتاجون إليه».

وأضاف «مارشانت»: «تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص في وقت سابق اليوم من قبل ضباط الشرطة، نود أن نشكر زملاءنا في الشرطة على مساعدتهم ودعمهم المستمر، نحن ندرك أن هذا سيكون بمثابة صدمة للمجتمع».

القضية في مرحلة حرجة

ويقول «مرشانت» رغم أن هذه الحادثة المأساوية وقعت منذ فترة طويلة، إلا أن هناك أشخاصًا سيتذكرون ما حدث للضحية، ونظرًا لأن هذا التحقيق في مرحلة حرجة، ولحماية نزاهة أي إجراءات جنائية مستقبلية، فلن تتمكن الشرطة من تأكيد التفاصيل الكاملة، ولكنهم ملتزمون بمواصلة إجراء تحقيق شامل، لمحاولة تقديم الإجابات التي انتظروها أقارب الضحية.