وزير التعليم يوجه بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين بامتحانات نصف العام

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مساء اليوم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير الشكر والتقدير لجميع القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية في جميع المحافظات على جهودهم خلال الفترة السابقة، والنتائج الإيجابية الملموسة التي طرأت في الواقع الميداني للعملية التعليمية، قائلًا: «أعتز بالعمل معكم، فقد حققتم إنجازات غير مسبوقة على الأرض، ويجب أن تفخروا بما أنجزتموه لصالح وطننا».

وأكد الوزير، أن المرحلة المقبلة تحتاج بذل الكثير من العمل والجهد، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية التي سيتم العمل عليها استكمال رؤية الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية والعمل على وضع حلول وآليات لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية.

واستعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي، شدد الوزير محمد عبد اللطيف على مسؤولية المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.

إجراء امتحانات آمنة في مراحل النقل والشهادات

وأكد الوزير، أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء في مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات، كما جرى النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.

الاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين

كما وجّه وزير التعليم بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين في العملية الامتحانية من خلال مديري الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.

ووجّه الوزير كذلك بالتأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية، ومنها منع مراقبة أي معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذي لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أي معلم من مدرسته إلى مكان آخر خلال العام الدراسي إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة؛ وذلك من أجل صالح الطالب، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين في القرى بالمناطق البعيدة والمتطرفة.