بيت لاهيا، شاهد جديد على وحشية عداون عاد بالبشر إلى عصور الجاهلية الأولى، بل أفظع من قانون الغابة التي يستبيح فيها القوي أكل الضعيف.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «وين نروح.. الفلسطينيون ينزحون من بيت لاهيا هربا من القصف والجوع»؛ فمن لا يقتله القصف مات جوعا، واضطر من كتبت له الحياة إلى النزوح، ولكن النزوح لا يعني النجاة.

المرأة التي تمسك بدراجة تصرخ «وين نروح.. وين نروح يا ربي؟!»، لكنها تتجه إلى المجهول بصراخ دون صدى، فهي تدرك ذلك أكثر من غيرها، فلم تغير دماء عشرات الآلاف ولا صرخات الأطفال شيئا، ولكن المرأة لا تملك إلا ما تقول.