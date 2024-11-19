ارتفاع حصيلة شهداء لبنان لـ3544 شخصا.. واستمرار الغارات الإسرائيلية

ارتفعت حصيلة شهداء لبنان من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ أكثر من 13 شهرا، إلى 3544 شهيدًا، و15 ألفا و36 جريحا، في العدوان المستمر منذ أكثر من 13 شهرا.

ارتفاع حصيلة شهداء بيروت وغارات الأمس توقع 28 شهيدا

وبحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية الذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، أوقعت غارات الاحتلال الإسرائيلي أمس 28 شهيدًا، و107 مصابين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي هذا المساء على الصرفند، أدت إلى استشهاد 3 عناصر من الجيش اللبناني، وإصابة 17 آخرين بجروح.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى حدوث قصف مدفعي عنيف بالقنابل العنقودية يستهدف وادي شبيل وخراج بلدة السريرة بمنطقة جزين.

الاحتلال يشن غارات تستهدف الشعب اللبناني

وشن الطيران الحربي لجيش الاحتلال غارات متتالية على بلدة الخيام وسط قصف مدفعي عنيف، وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم نحو شمالي بلدة الخيام، بالإضافة لعمليات تفخيخ وتفجير داخل البلدة.

وتتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي غاشم منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، زادت وتيرته منذ 5 أكتوبر الماضي، متسببا بمقتل آلاف المدنيين وإصابة آلاف آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص عن جنوب البلاد، وذلك بعدما استهدفت إسرائيل عناصر حزب الله بتفجير أجهزة الاستدعاء البيجر ثم اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله وعدد كبير من قيادات حزب الله اللبناني.