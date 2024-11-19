العراق يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل

طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، داعيًا التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح التهديدات الإسرائيلية والحد من اتساع رقعة الحرب.

وفي سياق آخر، وجّه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، مطالبا وزارة الداخلية بإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية.

وشدد على تعزيز الحدود العراقية الغربية والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعال قائلًا «تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني يعرض أمن البلد للخطر»، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.