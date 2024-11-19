رئيس الوزراء العراقي: رسالة تل أبيب إلى مجلس الأمن ذريعة للاعتداء على بلادنا

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن الرسالة التي أرسلتها تل أبيب إلى مجلس الأمن تمثل ذريعة للاعتداء على العراق، وتحقق المساعي الإسرائيلية نحو توسعة الحرب في المنطقة، مجددًا رفضه التهديدات الإسرائيلية، ومؤكدا أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة العراقية، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

كما رفض رئيس الوزراء العراقي الدخول في الحرب مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، موجهًا بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمتابعة التطورات بشأن إسرائيل.