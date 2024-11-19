«البنتاجون»: ينبغي السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وأنها تعمل مع إسرائيل في هذا الشأن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

‏وأشارت الوزارة، إلى أنه «ليس لدينا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي داخل أوكرانيا، والولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا».

وذكر البنتاجون، أنّ نحو 11 ألف جندي من كوريا الشمالية، ينتشرون مع القوات الروسية في كورسك بأوكرانيا، لافتة في الوقت ذاته، إلى أنّ حاملة الطائرات لينكولن غادرت منطقة الشرق الأوسط.