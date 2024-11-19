«تعليم الإسكندرية»: لا صحة لتعطيل الدراسة غدا

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، انتظام الدراسة في جميع المدارس غدا الأربعاء، ولا صحة لتعطيلها، بل هو يوم دراسي طبيعي، وأن قرار تعطيل الإجازة كان اليوم الثلاثاء فقط، جراء التقلبات الجوية الحادة وسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة.

وأوضحت أن قرار تعطيل الدراسة يصدر من الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وقد انتهت نوة المكنسة اليوم وعادت الأجواء إلى طبيعتها.

لا صحة تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن» إن القرار تعطيل الدراسة اليوم جاء بسبب سقوط أمطار غزيرة بسبب نوة المكنسة، وانتهت رسميا، وأن ما يتردد عن تعطيل الدراسة غدا لا أساس له من الصحة، وفي حال تعطيل الدراسة سيتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وأشار أبو زيد، إن الامتحانات الخاصة بشهر نوفمبر ستتم في موعدها، حسب الجداول المٌعلنة على أن يتم فيها مراعاة حالة الطقس والتقلبات الجوية.