وزير الثقافة: مهرجان القاهرة السينمائي يعزز ‏مكانة مصر كعاصمة عالمية للفن

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ‏على تفقد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45؛ إذ شهد عددًا من العروض ‏والفعاليات الثقافية المقامة بعدد من المواقع في دار الأوبرا.

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بالإقبال الجماهيري الذي يشهده المهرجان هذا العام، ‏مشيدا بحضور الشباب الذي يشكل جزءًا مهمًا من هذا الحدث الكبير، مؤكدًا أن هذا الإقبال يجسد ‏الوعي الثقافي العميق لدى الجمهور، وخاصة الجيل الجديد الذي يظهر شغفه الكبير بالفن السابع، ‏ويعكس اهتمامه المتزايد بالفنون والسينما.

مهرجان القاهرة السينمائي حدث ثقافي

وقال وزير الثقافة، إن مهرجان القاهرة السينمائي حدث ثقافي مهم يؤكد الريادة المصرية في المجال الثقافي والسينمائي على مستوى المنطقة والعالم، ‏كما يُعد منصة مُهمة ومُلهمة لعرض الأفلام العربية والدولية، ويعزز ‏مكانة مصر كعاصمة عالمية للثقافة والفن.

وزير الثقافة يشكر القائمين على تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي

كما وجّه وزير الثقافة الشكر لجميع القائمين على تنظيم المهرجان، مؤكدًا أن مهرجان القاهرة السينمائي ‏يظل حدثًا مميزًا يعكس الإبداع والاحترافية المصرية في مجالات الثقافة والإبداع.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يختتم فعالياته الجمعة المقبل، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي ‏وإفريقيا، ‏وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة ‏A‏ في ‏الاتحاد ‏الدولي للمنتجين بباريس.