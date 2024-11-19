أبطال الفيلم المغربي «أنا مش أنا» يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي

وصل، منذ قليل، أبطال وصناع الفيلم المغربي «أنا مش أنا» إلى السجادة الحمراء الخاصة بهم، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

صور تذكارية لأبطال فيلم «أنا مش أنا»

وحرص أبطال العمل على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت، وسط فرحتهم الشديدة بعرض العمل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم «أنا مش أنا» من تأليف وإخراج المخرج المبدع هشام الجباري، ويضم نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم النجم عزيز داداس، والفنانة مجدولين الإدريسي، بجانب الفنانة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، وإنتاج فاطنة بنكران، وتمت دبلجة الفيلم باللهجة المصرية، ما يجعله أقرب للجمهور المصري.

قصة فيلم «أنا مش أنا»

فيلم «أنا مش أنا» تدور أحداثه حول شخص نصاب يقوم بسرقة أربع سيدات، ويحاولن استرجاع مسروقاتهن طوال أحداث العمل في إطار درامي.