مستشار «الأهرام للدراسات»: ترامب يمثل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة

قال جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يمثل خطرًا على الولايات المتحدة أكثر من أي شيء آخر، لأن إدارته للولايات المتحدة الفترة المقبلة ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالنظام السياسي الأمريكي والتقاليد السياسية التي بنيت على مدى 250 عاما.

ترامب اعتمد على مواقع التواصل في حملته الانتخابية

وأضاف عبد الجواد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على القناة العاشرة المصرية «Ten»، أن أغلب وسائل الإعلام الأمريكية كانت تُؤيد المرشحة الرئاسية كامالا هاريس، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج إلى برنامجه الإنتخابي، ونجح في هذا إلى حد كبير.

ترامب سيهد المؤسسة البيروقراطية الأمريكية

ولفت مستشار مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيقوم بهد المؤسسة البيروقراطية الأمريكية، وسيُواجه الكثير من التناقضات، وهذا سيهز الولايات المتحدة الأمريكية.